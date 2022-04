:

Hij stond in de legendarisch 4e editie van de Corona Café Mega Mix lezeres.

www.geenstijl.nl/5153616/coronacafe-m...

Alleen al door de reaguursels onder dat topic terug lezen ga je terug naar een onwerkelijke tijd.

Playlist Corona Café Mega Mix 4:

1. The Cure - A Forest

2. Jeff Wayne - War Of The Worlds – Metalized

3. Led Zeppelin - Kashmir - @Stormageddon

4. Heart - Crazy On You - @letopuwzaak

5. Teeuwen - Dansen - @Pieter_Auper

6. Doble R - Zullen We Maar Weer - @prins_flip_da_luxe

7. Sasha Ivantic - Praat Rotterdams Met Me - @neonreclame

8. Crowded House -Into Temptation - @letopuwzaak

9. Jet - Are You Gonna Be My Girl - @luto333

10. Rage Against The Machine - Killing In the Name – @Reebensteeltje

11. Republica - Ready To Go – @prekert

12. Freemasons ft. Bailey Tzuke - Uninvited - @gebruikesraam

13. The Babysitters Circus - Everything's Gonna Be Alright – @Muuke

14. Underworld - Born Slippy - @neonreclame

15. Sixpence None The Richer - There She Goes – @Kijkeensaan

16. Nickelback - How You Remind Me - @SinterBikske

17. Jason Derulo - Swalla - @Mastiff

18. Disturbed - The Sound of Silence - @komtdatschot

19. Behemoth - A Forest - @miko & @SterF...

20. Anasthasia - Out Of History - @lezeres

21. Bad Religion - Generator - @Knufter

22. Frank Zappa - Bolero - @onfray

23. Killing Joke - Love Like Blood - @ploppy

24. Evanescence - Bring Me To Life - @K1100

25. Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale - gebruikesrnaam