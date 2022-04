Hoe is het eigenlijk met... het consumentenvertrouwen? Nou, dat weten ze bij het CBS. "Met -48 lag het consumentenvertrouwen in april ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in april 2022 (-48). Het CBS meet het consumentenvertrouwen sinds april 1986." Even opzoeken hoor, april 2022, wanneer was dat ook alweer? OH NAATJE PET DAT IS NU. Consumenten denken dat als gevolg van het feit dat alles duurder wordt, zij steeds minder kunnen betalen. Raar idee van die consumenten. Weten ze dat niet het kabinet-Rutte IV er alles aan doet om de koopkracht, nou eh, ja, misschien, toch, ja, kijk, lastig, 2023, enzo. Nou dan? Waar zeuren dan jullie over consumenten? Ga eens werken consumeren!

LAAG

Allemaal Kees de Korten

2 GULDEN 20 CENTS!