Ik ken je probleem en zorgen. Voor je het weet mag je nog een mooie Navlock op je auto van 110k laten zetten omdat de verzekering het na 3 keer wel zat is. Dat is buitenom je 2.500 euro kostende alarmsysteem dat ookal moest van de verzekering. Je “connected” auto wordt alsnog leeggeroofd, camera erop, daders in beeld, eigen grond. Alsnog. 4 minuten en weg is je I-drive. Politie kan er niets mee. Terwijl je BPM + BTW bedrag over de nieuwwaarde 2FTE is voor een jaar. Daar kan je dus letterlijk 2 agenten voor bij je in de tuin zetten voor een jaar lang.

Gelukkig blijven het maar spullen. Maar stelen loont.