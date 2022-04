Vroegah, toen ik zelf nog een beetje liefhebberde in de jazz – midden jaren 80; ik drumde (niet zo heel goed, hoor) in wat in die tijd wel een beetje denigrerend, een ‘Real Book’ bandje genoemd werd; het zg Real Book bevatte de akkoordenschema’s van de meeste bekende jazz standards en werd dus veel gebruikt door amateurbandjes – had ik eens een interessante discussie met iemand over het samenstellen van ‘speellijsten’; welke nummers speel je nou, in welke volgorde, en pas je eea aan aan de gelegenheid (studentenfeest; huwelijksfeest; achtergrond bij een diner voor congresgangers; etc).

Ik herinner me dat hij zei: de Amerikanen zijn daar meesters in. Vooral op jazz festivals, waar je maar beperkt de tijd hebt (ik ging in die tijd elk jaar naar het North Sea Jazz Festival; toen hier bij mij om de hoek ongeveer, in het Congresgebouw; heet nu World Forum). En ja, vaak had een band maar een set van drie kwartier of een uur; na een pauze van een half uur misschien nog zo’n tweede set (maar dan zat er inmiddels alweer ander publiek in de zaal). Anyway, mijn gesprekspartner zei: let maar op, ze beginnen vaak met een up-tempo nummer, meteen gevolgd door een mooie ballad, en dat werkt. Toen ik er daarna op ging letten, had hij gelijk. Niet dat het in 100% van de gevallen klopte, maar wel vaak, inderdaad.

Hieronder een prachtig voorbeeld van wat ik bedoel: violist Joe Venuti op het Concord Jazz Festival in 1976. Ze openen met een standard die iedereen kent: Sweet Georgia Brown, en in een behoorlijk up-tempo. Maar, voordat het thema wordt gespeeld, vindt er eerst een waanzinnige opbouw van de spanning plaats (nou ja, vind ik dan hè): drummer Jake Hanna legt als eerste de ritmische basis neer met zijn brushes, dan bouwen Venuti en gitarist George Barnes, al ‘duellerend’, de spanning verder op, waarna een enorme ontlading volgt bij het spelen van het thema. Vervolgens krijgen alle bandleden de gelegenheid om zich – muzikaal – voor te stellen: eerst uiteraard Joe Venuti als éminence grise, dan Barnes, dan Ross Tompkins, vervolgens bassist Ray Brown (nog een tijdje getrouwd geweest met Ella Fitzgerald, maar dit terzijde), en tot slot volgen er ‘vier-om-viertjes’ met Jake Hanna. Echt een geweldig ‘statement’ aan het begin van hun optreden dat zegt: dit zijn wij dus.

Dan, aan het eind van het applaus, zet Venuti de ballad ‘What are you doing the rest of your life’ in. Maar, na het eerste gedeelte, worden we dan toch weer op het verkeerde been gezet, wanneer, ik citeer de hoestekst: “The second portion of ‘Rest of Your Life’ becomes a funky romp as Venuti doubles the tempo and works through riff choruses.’’

Dat hoef je wat mij betreft niet verder af te luisteren. Mag wel uiteraard; sterker, je kunt de hele LP afluisteren; is zeer de moeite waard; ik vond op Youtube alleen de hele LP, dus link ik daarnaar. Maar voor mijn punt hierboven zijn alleen de twee eerste nummers van belang.

www.youtube.com/watch?v=q2Kn8PbdGXQ