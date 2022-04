De auto uren aan een laadpaal hangen om weer een stukje te kunnen rijden is al geen pretje, maar in die tijd iets anders doen zit er ook niet meer in. Als de batterij vol zit moet u namelijk per direct plaatsmaken voor de volgende stekkersteker en anders krijgt u een dikke prent achter de ruitenwisser. Aanvechten heeft geen zin, want zelfs het gerechtshof oordeelde vandaag in het voordeel van de parkeergestapo. Dat betekent dat u wel uw Tesla aan een laadpaal kan hangen als u uit eten gaat, maar dat u tussen de gangen door uw gezelschap moet verlaten om de auto te verplaatsen. Die openbare laadplekken die overal opduiken en vaak bestaande parkeerplaatsen innemen zijn dus volgens het gerechtshof geen parkeerplaatsen, wat de toch al vaak beperkte parkeergelegenheid in de meeste steden alleen maar verder inperkt. Kwestie van tijd voordat die scanauto's in de grote steden ook controleren of het laadlampje al groen is, want zo'n cashcow laten de gemeenten natuurlijk niet liggen. Kunt u uiteraard de airco aanlaten zodat uw batterij nooit honderd procent gevuld is, maar onnodig energie verbruiken was juist niet het punt achter de opkomst van die batterijbakken. Weer zo'n maatregel waar de hoge heren (M/V) in Den Haag geen last van hebben, want die vinden elektrisch auto's maar oncomfortabel vervoer voor het gepeupel. Goed om te weten dat het voor de overheid niet uitmaakt of we op benzine of batterij rijden: genaaid worden we toch wel.