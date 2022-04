Bovenstaand: een rondleiding door het kantoor

Okay ja we waren na een paar dagen natuurlijk al klaar met die kitscherige verheerlijking van Zelensky. Dat gebedel om een no-fly-zone voelt nog steeds ongekalibreerd. En z'n push voor EU- en NAVO-lidmaatschappen begrijpen en wantrouwen we tegelijk. Maar juist omdat de media hem iets te vaak reduceert tot z'n eigen one-liners is het de moeite waard om hem gewoon eens 60 minuten lang aan het woord te horen. En dan niet terwijl-ie weer een of ander applaus-parlement de les leest, maar terwijl hij de Amerikanen via CBS News de les leest - lol.

Maar nog even los van Zelensky's heldhaftige standvastigheid tegenover een Russische invasie. Transparency International schreef op 25 januari 2022 nog over Zelensky's Oekraïne dat: "Ukraine scored 32 points out of 100 possible in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021. Our indicator has decreased by one point, and now Ukraine ranks 122nd out of 180 countries in the CPI. The African state of Eswatini (Swaziland) is next to Ukraine. Zambia, Nepal, Egypt, the Philippines, and Algeria are one point ahead — with 33 points each."

Hoezeer het beeld ook gepropageerd wordt dat Oekraïne 'een Westers land' is dat om die reden onvoorwaardelijke Westerse steun verdient. Dat is dus gewoon niet het geval.

Boodschap aan het Amerikaanse volk, in z'n beste Engels

De gehele 60 minuten