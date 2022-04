Ergens in de eerste helft van de jaren 60 vorige eeuw ging de Amerikaanse jazz een gelukkig huwelijk aan met de Zuid-Amerikaanse bossa-nova – na de monsterhit in 1963 of zo van Stan Getz met zangeres Astrud Gilberto: ‘’The girl from Ipanema’’ – en sindsdien heeft ieder zichzelf respecterend jazzcombo’tje wel een paar ‘bossa’s’ op zijn repertoire staan.

Dus vandaar vanavond maar eens een bossa. En wie kunnen die nou beter spelen dan de Brazilianen zelf? Eliane Elias, piano en zang; Rubens de la Corte, gitaar; Rafael Barata, drums. De enige vreemde eend in de bijt hier is de Amerikaanse jazzbassist Marc Johnson. Maar die is weer getrouwd met Elias, dus ja…. Overigens, Marc Johnson heeft in zijn jonge jaren nog een tijdje deel uitgemaakt van het Stan Getz kwartet.

Dit nummer van Antonio Carlos Jobim – die geloof ik bijna alle bekende bossa-nova’s heeft geschreven – is getiteld ‘’Desafinado’’, en het wordt fantastisch gespeeld door vier fantastische muzikanten. Het begint als een traditionele bossa, gaat dan over in een stuk pure swingende jazz, waarna eerst Marc Johnson mag soleren: het begin van zijn solo is gestreken, waardoor het wel haast klassieke muziek lijkt, vervolgens gaat hij weer ‘plukken’ en komt aan het eind de ‘swing’ weer terug. Tot slot mag Rafael Barata een solo nemen: echt geweldig, je hoort allerlei Latijns-Amerikaanse invloeden in zijn solo terug (hoe kan het ook anders; Barata is Latijns-Amerikaans). Ik zou zeggen: enjoy.

www.youtube.com/watch?v=dR5ufJo-j-c