"Of is Nederland nu officieel vol?''

Nee, officieel niet natuurlijk, en officieel zal Nederland ook nooit 'vol' verklaard worden, niet bij 20 miljoen inwoners, maar ook niet bij 30 miljoen inwoners. Ook in 2047 zal het oude, 'vaderlijke' advies van wijlen Wim Kok tijdens 'Paars' klinken: ''Als we nou allemaal een stukje inschikken, is er voor iedereen plaats''.

En half seniele oude deugers als Han vd Horst staan op de Joop te juichen dat ''Nederland nog lang niet vol is'', gezien de ''hartverwarmende'' ontvangst van de Oekraïense. oorlogsvluchtelingen.

We blijven gewoon tot in het oneindige en onbeperkt, iedereen 'opnemen' die zichzelf hier uitnodigt. En af en toe is er zelfs sprake van ''We gaan ze halen!'', zoals in het geval van die duizenden Afghanen. Aanvankelijk was er sprake van enkele tientallen tolken, waarvan er overigens al een stuk of 60 allang hier zaten voor de van van Kaboel. En daarna werd het snel door de Tweede Kamer (Salima Belhaj en Kati Piri, meen ik) uitgebreid tot wat Joost Eerdmans terecht noemde: elke Afghaan die ooit een eitje voor een Nederlander heeft gebakken.

Er 'wachten' op dit moment nog ca 1200 Afghanen in Pakistan op 'evacuatie', las ik vorige week. Maar zijn die in Pakistan dan niet 'veilig'? Kunnen die niet doorreizen naar het noord-westen van India om zich nog veiliger te voelen? Waarom is men altijd pas veilig in Nederland?

Nee, Nederland is officieel niet vol, maar je zou er eens een referendum over moeten organiseren om te kijken hoe men officieus denkt over de hele kwestie, dwz buiten die vierkante kilometer kaasstolp hier bij mij in Den Haag, waar de boven-ons-gestelden ons met die ongewenste massa-immigratie blijven opzadelen.