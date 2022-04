Een jaar of 20 geleden was ik net op tijd thuis (destijds nog gewoon bij ouders) om een inbraakpoging te storen. Gewoon overdag. De hamer en stukje karton lagen nog netjes bij de achterruit. Blijkbaar belden twee lichtgetintiers 5 minuten eerder aan bij onze buren om te vragen of er een bal in hun tuin lag. Signalement duidelijk. Pliesie was destijds nog niet compleet nutteloos dus jochies gesnapt. 13 en 14 jaar. Week later kwam de pliesie nog eens langs om te vragen hoe het ging. Ze hadden ook een tekening bij zich gemaakt door de daders met 'sorry' en wat bloemetjes erop. Zouden we ze willen spreken? Dat hoefde van mij ouders niet. 'Hou dat krapuul maar in hun eigen wijk' hoor ik mijn moeder nog zeggen.