Nu heb ik ooit zelf de discutabele eer gehad om met een auto op zn kop in het water te belanden,en ik had gelukkig heel rap de deur los is toch t eerste wat er in je opkomt lijkt me.ik mocht uiteraard wel de schade aan de boom betalen waar ik tegenaan had geparkeerd met 80km/u .dat er een bak olie op weg lag deed niet terzake .ook dat kan in nederland.maar goed die gast die in t water springt heeft wel lef met deze temperaturen.. of tis dom dat kan ook.