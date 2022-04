Het gaat ook niet om AT5 of Amsterdam maar wel om het feit dat Nederland in 30 jaar tijd is afgegleden van een progressief en taboedoorbrekend land naar een vertrutte samenleving waarin niets meer kan en mag.

Je kon 30 jaar geleden nog op TV de Pinupclub kijken met mooie tieten en gladde kutjes, de FA reclame had gewoon een naakte douchende vrouw, Menno Büch (vrede zij met hem) liet rare seksuele fantasieën van mensen zien en in elke Nederlandse film waren tieten te zien.

Maar vandaag mag en kan dat allemaal niet meer want we moeten rekening houden met de LHBTQI+, de islamieten, femisnisten, Russen en DDR66. Dát is wat deze korte docu ons wederom pijnlijk duidelijk maakt. En dat is echt niet exclusief voor Amsterdam maar voor heel Nederland. We zijn weer terug bij af, we zijn weer een eeuw terug in de tijd gegaan.