Hellacopters keertje of 80 gezien, 30 keer mee gespeeld. Goeie gasten. Zijn HUGE in Zweden. Voorturend op televisie en alles. Het stikt trouwens van de prima rocknroll bands daar, dit in tegenstelling tot Nederland. Dit nieuwe nummer klinkt op het eerste gehoor wel een beetje ingetogen. Misschien een kwestie van even wennen. Maar blij dat ze terug zijn.

Ook Zweeds : The GRINNERS, een stelletje boze boeren van ergens boven de Poolcirkel. Daar is het gewoon 6 maanden pikkedonker ofzo. Geen wonder dat die gasten kwaad zijn op alles. Het enige wat ze deden was moonshine zuipen en naar de McDonalds. En ski-en. Weet niet meer zeker maar misschien waren dit dezelfde Scandi's die onze band toen we daar eens toerden uitdaagden voor een SKI SPRING WEDSTRIJD. Ik zeg sodemieter op, want ik legde al bijna een dikke plak ontbijtkoek in mijn Levis toen ik zag hoe krankzinnig hoog die schans was. Je dacht toch niet serieus dat ik helemaal naarboven ging klimmen ? No way. Laat staan op ski's eraf ga sjezen. Ik heb nog nooit geski'd, man. Forget about the whole project. Zij vonden ons maar en stelletje watjes. Poeh, ze denken maar. Ik moest nog 4 weken on the road daarna. TYFUS eind rijden trouwens. Zweden is echt groot.

