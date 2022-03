Nanninga nam de tijd het nog even uit te leggen en te nuanceren en dat maakte meteen ook de kwetsbaarheid van Wil duidelijk. Wil was vergeten dat ze een staande ovatie heeft gehad. En Nanninga maakte ook scherper dat Wil eigenlijk nog doorgaat in deelraden en in de PS en dat ze daarom nog geen lintje krijgt. Wil wil eigenlijk wel graag een lintje (zo bescheiden is ze dus ook weer niet), maar ze lijkt niet helemaal (meer) te begrijpen dat dat niet zal gebeuren zolang ze politiek doorgaat. Ze zegt het wel, maar of ze het nog echt begrijpt... dat is de vraag. Maar wat wil je, met een leeftijd van 85. Ze is ouder dan Biden!