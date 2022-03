Tranentrekkende reportage van de hoofdstedelijke T. omtrent de kille, afstandelijke behandeling die raadslid Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen ten deel viel bij haar afscheid als raadslid in de Stopera. "Terwijl ex-raadsleden aan het einde van de ceremonie parmantig met hun koninklijke onderscheiding paradeerden, stond Wil van Soest in de hoekje met lege revers aan een alcoholloze cocktail." Want Wil van Soest die kreeg geen lintje 'omdat ze nog actief is als Statenlid'. Dat is ten eerst onzin, en ten tweede zijn er ook nog "de Amsterdamspeld, de Frans Banninck Cocqpenning, de Gouden en Zilveren Medaille en de Andreaspenning. Alle vijf gingen vooralsnog aan Van Soest voorbij. Na bijna dertig jaar inzet." Denkt u daar nog maar eens aan de volgende keer dat Femmie Halsema parmantig poseert met iemand (x) die zich identificeert als een komodovaraan en onderscheiden wordt omdat hen/diens zestien braillefolders met de verzamelde gedichten van Henk Spaan door een brievenbus heeft geduwd. En "Amsterdammers die zich niet gehoord en vergeten voelen: mensen in Noord, woonwagenbewoners en ouderen" moeten gewoon hun bek houden en zich aanpassen aan de inclusieve samenleving die zo inclusief is dat zij er niet meer bij horen. Helder.