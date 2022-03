Droevig staatje over de droevige feiten omtrent de droevige staat van de droevige openbaarheid van ons droevige bestuur. De Nederlandse overheid overtreedt massaal de wet openbaarheid van bestuur. Dat wisten we eigenlijk al dondersgoed, maar vaak kon je dan uit ambtelijke kringen horen: 'ja maar er wordt ook zoveel gevraagd van die arme wob-ambtenaren'. Alhier de kille feiten in antwoord op Kamervragen van wandelende Wob Pieter Omtzigt. De Nederlandse media wobben helemaal niet zo super vaak, maar wat wel heel vaak gebeurt is dat de Nederlandse overheid veel te lang doet over het antwoord. Zoals ze bij de Groene Amsterdammer en Trouw zouden zeggen: wij hebben diepgravende onderzoeksjournalistiek (digitaal bierviltje daarrr) gepleegd en komen tot de volgende conclusies: in 2020 werden 87 van de 317 Wob-verzoeken op tijd behandeld. 230 antwoorden (76%) kwamen dus te laat. In 2021 was dit gedaald tot 189 van de 273 Wob-antwoorden te laat gegeven, nog altijd een beschamende 69% (ghe). Dit is nog exclusief de stelselmatige wetsovertredingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Naar Binnen Pissen ivm corona. Dieptepuntje: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (destijds onder leiding van Cora 'lobby' van Nieuwenhuizen) beantwoordde nul van de dertig bezoeken op tijd. Nul. Tip van ons, voor iedereen die de transparantie alsook rechtsstatelijkheid van ons bestuur ter harte gaat: die fuckers gewoon helemaal de moeder SUEN.