Waarschijnlijk de vetste band die Nederland nooit gekend heeft. In de rest van de wereld is WT een touring band van het formaat Rammstein en Metallica, hier komt het niet verder dan de lokale gothkroeg vol puberende meisjes met zwartgeverfd haar. Geld trouwens ook voor Rieu, hier vinden we dat kalibertje Hazes maar ondertussen heeft de beste man de hele wereld getourd, speelt op een stradivarius en is zijn orkest de absolute creme de la creme van de klassieke muziekwereld.

Er is dan ook maar één goed advies voor alle bands die succes beginnen te krijgen in NL: Maak dat je wegkomt. Duitsland, USA, Zuid-amerika, doe maar iets maar zorg dat je wegkomt uit deze kneuterzakkenhel.