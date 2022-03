Wagyu op de Japanse warmhoudplaat. Bron: stijlloos archief, 2015

Op het moment dat wij de menukaart voor dit Stamcafé schrijven drinken we gemalen ontwaakboontjes en hebben we nog weinig weet van de waan van de dag die onze toetsenborden van de rulle stranden van het dagelijks leven zal scheppen. Maar op het moment dat u dit leest, weten wij wel waar we zijn: in het Okura Hotel te Amsterdam, waar we met de vele liften in de lobby scoobydoo'en tussen de bar op de 23e verdieping - met prachtige skyline views op een stad die ondanks z'n bestuur, straatvuil en bevolking toch altijd schitterend is gebleven - en de Japanner op een lagere verdieping. Harakiri is altijd een optie bij een weblog dat leeft bij de gratie waan van de dag, maar vandaag is het teppanyaki. We overleefden corona (commercieel gezien, qua gezondheid was het vooral een naar griepje), deze week versloegen we de staat in de rechtbank, we worden binnenkort 19 lentes jong (de 18e vierden we des doods in het Recente Abnormaal) en het gaat - niet in de laatste plaats dankzij u, de lezerT - uitstekend met de GeenStijl. Dus de boys (m/v) van Magenta BV zijn eindelijk weer eens de hort op. Heden proosten jullie allen op ons, zogezegd, en daar zijn wij u dan ook zeer erkentelijk voor. Alhier is het vanavond zelfbediening, u weet waar het staat & laat het u smaken. Ober-san, nog een rondje sake voor de stijllozen!