Wij konden het na jaren gespaard te hebben zo betalen. Geld is toch niets meer waard qua rente. Dus nu krijgen we wel rente over ons geld. We besparen nu 300 Euro per maand dat is 3600 per jaar. Dat op een investering van 14000 euro. (lucht lucht waterpomp/zonnepanelen/inductie kookplaat) is rente van meer dan 20% per jaar. Waar krijg je dat nog?