De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Een bewoner van de Amsterdamse Kerkstraat zag LIVE op een bewakingscamera dat er twee Gargamels zonder toestemming zijn (of haar) woning betraden. Hebben wij even mazzel dat de heren lekker gevat zijn door de camera. Voorste mijnheer is een bronstige tijger met een of ander crèmekleurig jasje om te doen lijken dat hij geen vuige inbreker is, maar een accordeonspeler. Wel is hij dapper, want hij ging als eerste naar binnen. De tweede is een laffe schuilneef die achter de deurpost met gestrikte hardloopschoenen in startpositie stond om er vandoor te speren als die dappere dodo voorop de honkbalknuppel van de bewoners zou koppen. Wat een DOET! Enfin, de politie is op zoek naar deze twee boeven, want inbreken is bij wet verboden. ZOEKZOEK, still na de klik.