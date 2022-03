In een wereld vol oorlogen, gemeenteraadsverkiezingen en exploderende benzineprijzen vergaten we bijna het echt belangrijke nieuws van afgelopen weekend: de jaarlijkse naaktzwemdag in het Tikibad is afgelast! De kledinghaters van de Naturisten Federatie Nederland (NFN) huren elk jaar het bad af voor een dagje ongestoord zwemmen in de ongeklede piemeloeris, want iedereen weet dat u harder van de glijbaan gaat op blote kadetten. Na elf succesvolle jaren sneuvelden de edities in 2020 in 2021 vanwege corona en hoewel dit jaar alle seinen op groen stonden, annuleerde Duinrell het feestje na overleg met de burgemeester op het laatste moment vanwege bedreigingen die het bad via Facebook ontving. Blijkbaar horen sommige totaalidioten de woorden 'naaktzwemmen' en 'families' en braken dan in een pavlovreactie direct beschuldigingen van pedofilie uit. Kijk maar naar accounts van wappies als Diana Archer en Jan Strijder die tussen het verspreiden van onzin over vaccinaties de tijd nemen om ongefundeerde pedo-beschuldigingen te delen en de Duinrell-FB vol te spammen. We weten niet wat erger is: de aan populariteit winnende illusie dat iedere vorm van bloot met seks of misbruik te maken moet hebben of het feit dat burgemeesters direct de stekker uit evenementen trekken zodra een wappie op internet iets uitpoept. Waarom bukt notabene een zogenaamd """liberale""" vvd-burgervader voor een stel gymnofobische toetsenbordridders? We snappen dat een gemeente als Wassenaar het niet waard is om op zijn Zelenskys te verdedigen, maar dit is het andere uiterste in leiderschap. Kom nou, we laten ons niet door deze Facebookende molenwiekslachtoffers een preutse zedigheidslockdown inlullen, omdat ze zelf te diep in een fundamentalistisch konijnenhol zijn gedonderd. Want laten we eerlijk zijn: als de NFN-blootbuddies niet langer met hun zongebrande bipsen over chemischgekleurde glijbanen kunnen roetsjen, zijn we dan nog wel echt vrij?