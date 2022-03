"Iedereen met een bullshitbaan naar de akkers, NU.''

Ja, grappig, maar ik vind het toch zeer verontrustend zoals er over de Oekraïense vluchtelingen gesproken wordt in termen van 'goede arbeidskrachten waar we - met name de land- en tuinbouw - om zitten te springen'. Gisteren bv weer in het commentaar van Peter de Waard in de Volkskrant:

"De Nederlandse glastuinbouw kijkt al bijna watertandend naar de toestroom van nieuwe werkers. Er is dringend behoefte aan tomatenplukkers, meldde het NOS Journaal. Ze zouden ondanks de taalbarrière ook snel kunnen worden ingepast in de bouw, de installatieservice, de schoonmaak en de horeca, allemaal sectoren waar enorme tekorten aan handjes zijn."

"Misschien bieden ze na een talencursus ook soelaas in het onderwijs, de politie en de zorg.''

Waarop De Waard vervolgens het feit aanstipt dat er ook veel emplooi is voor juristen, als gevolg van de vele bezwaarprocedures:

"De overheid zal om deze bezwaarschriften te behandelen, ook duizenden, zo geen tienduizenden, extra ambtenaren moeten aanstellen.''

"Als de Oekraïners niet in het particuliere bedrijfsleven een baantje kunnen vinden, moet het mogelijk zijn ze aan werk bij de overheid te helpen. Daar zal binnenkort de nood het hoogst zijn. En het is lucratiever dan tomaten plukken.''

Maar net als die zottin in Brussel, die Von der Leyen, die anderhalve week geleden tussen neus en lippen door zei dat Oekraïne maar even snel EU-lid gemaakt moest worden (een aantal dagen later 'nuanceerde' ze eea, moet ik er eerlijk bij zeggen), gaan ook de Nederlandse 'ontwikkelingen' me allemaal veel te snel. Uit alles - zoals uit wat ik hier kwootte van Peter de Waard, maar je ziet het eigenlijk overal - blijkt dat men er voetstoots vanuit gaat dat die Oekraïners zich hier permanent komen vestigen.

Terwijl ik denk: ja, maar slaan we niet een aantal stappen over? Het zijn oorlogsvluchtelingen; dat betekent toch dat ze hier kunnen 'schuilen' zolang Poetin zijn bommen en granaten blijft afvuren op hun steden, maar zodra dat is afgelopen - volgende week, volgende maand, volgend jaar, of over drie jaar - dan is het toch echt de bedoeling dat men weer teruggaat? Of is dat te simpel gedacht van mij?

En met betrekking tot die ''watertandende glastuinbouw'' en die andere sectoren: moeten niet eerst al die statushouders een keer aan het werk gezet worden? Die lieden hebben nog nooit ook maar één cent bijgedragen aan Nederland, alleen maar hun hand opgehouden. Is het zo onredelijk en 'extreem-rechts' van mij om daar eens een 'wederdienst' voor te vragen?