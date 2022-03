De EU is voor 40-50 procent afhankelijk van Russisch gas en dat is op geen enkele manier volledig te compenseren of vervangen.

Rusland heeft een beslissende stem in het verdrag met Iran en geeft daarmee Iran de ruimte om te eisen dat de VS op alle nog openstaande punten moet toegeven aan de Iraanse eisen. Bovendien heeft Rusland al aangegeven dat het geen enkele handelsbeperking ten aanzien van Iran zal accepteren, inclusief de wapenhandel en samenwerking bij atoomenergie en ‘vreedzaam gebruik’ van kerntechnologie. Zonder instemming van Rusland is er in de VN veiligheidsraad geen overeenstemming en dus geen besluit mogelijk. De enige mogelijkheid zou dan zijn, dat de VS het oude, door Trump opgezegde verdrag in de volle omvang weer accepteert, want dan is Russische steun in de Veiligheidsraad niet nodig, maar dat zou voor Biden binnenlands absoluut dodelijk zijn, want dan verliest hij in november gegarandeerd.

Een volgend punt is dat Rusland voor ca. 80% van de wereldproductie van neon zorgt, een stof die onontbeerlijk is voor de productie van moderne computerchips. De verwerking van dat neon vindt in Oekraïne plaats, en wel in Odessa. Die fabriek is nog niet geraakt, maar die is natuurlijk niet te beschermen tegen een luchtaanval.

Ten derde produceren Oekraïne, en dan vooral het (in meerderheid Russischtalige) zuidelijk en zuidoostelijke deel daarvan, en Rusland samen ongeveer 25% van de tarwe van de wereld en moet er op zeer korte termijn gezaaid worden en moet er kunstmest op. Nu produceert Rusland ongeveer 40-60 procent van de wereldproductie van kunstmest, omdat je daar aardgas voor nodig hebt en dat heeft Rusland in overvloed tegen zeer concurrerende prijzen. De export van kunstmest is nog vóór het uitbreken van de vijandelijkheden in Oekraïne door Rusland geblokkeerd om te waarborgen dat er voldoende kunstmest voor de Russische boeren tegen lage prijzen beschikbaar is, want de toen al stijgende gasprijzen dreigden Europese kunstmestfabrikanten compleet uit de markt te prijzen. Het Russische aandeel in de kunstmestproductie zal dus eerder stijgen, want vraag genoeg en veel te weinig betaalbare productie. India, dat zich beslist geen tekort aan kunstmest kan permitteren (hongersnood!) stemde in de veiligheidsraad dan ook blanco en Pakistan heeft zeer onlangs ook contracten over de levering van kunstmest en zelfs een aardgasleiding via China afgesloten resp. geïntensiveerd.

Verder gaan er in Rusland serieuze stemmen op om de 20% belasting op de aankoop van goud door particulieren af te schaffen, zodat er minder vraag naar dollars en euro’s ontstaat. Toen Ghadaffi zoiets probeerde, kostte hem dat uiteindelijk de kop, wanr dat bedreigde de status van de dollar als wereldreserve. Rusland is echter een paar maatjes groter en bovendien een kernmacht.

Tot slot nog een opmerking over wie serieus in Oekraïne wil gaan deelnemen aan de oorlog: Rusland ziet zulke lieden die niet de Oekraïense nationaliteit hebben als huurlingen die niet onder de bescherming van de conventie van Genève vallen. Extreme politici hebben al geopperd om zulke strijders te werk te stellen in de oude uraniummijnen uit de Stalinistische periode. Dat zal dan denkelijk niet voor een periode van enkele maanden zijn: de laatste Duitse krijgsgevangenen keerden pas 10 jaar na het einde van WO-2 weer terug naar Duitsland …

Misschien is het beter om het gad van escalatie te verlaten en serieus te onderhandelen: 1 Oekraïne neutraal, 2. Decentraal bestuur à la België met zwakke centrale overheid, 3. Geen vreemde troepen en wapensystemen in Oekraïne en een zeer beperkte legermacht, 4. Rechten voor minderheden en hun talen in scholen, overheidsinstellingen enz. waar die talen actief gesproken worden en 5. Waarheids- en verzoeningscommissie, want beide partijen hebben zich schuldig gemaakt aan schurkenstreken naar burgers, eerder vooral sommige extreme Oekraïners zoals Azov, maar de laatste weken in grote meerderheid de Russische regering en het Russische leger. Maar of dat nog haalbaar is in de huidige atmosfeer? Ik heb er een hard hoofd in en er zal dus nog veel blied van onschuldige burgers vloeien, vrees ik.