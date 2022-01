Statement Johnson

De Britten hebben de leukste democratie van de wereld en met iedereen die het daarmee oneens is gaan wij niet in discussie. Nu dit weer. Alle Britten zijn boos en verontwaardigd (alle Britten behalve Brendan O'Neill, maar die is daar gelukkig dan weer boos en verontwaardigd over) over de berichten (voornamelijk gelekt door Johnsons ex-adviseur annex Brexit-goeroe annex hele weirde doch intrigerende guy Dominic Cummings) dat de Pub annex verjaardagsfeestzaal in 10 Downing Street gewoon open bleef terwijl de rest van het land muurvast (maar echt muurvast) gelockdownd zat. Er zou een commissie onderzoek doen, toen ging de politie opeens ook onderzoek doen, het onderzoek van de politie zou geen invloed hebben op het onderzoek van de commissie, toen toch weer wel, en nu is er een tussenrapport van de commissie, dat al dan niet in zijn geheel openbaar gemaakt zou worden, maar eerst is overhandigd aan de regering, en nu hier online staat, dat maar over een gedeelte van de beschuldigingen gaat, omdat de rest van de beschuldigingen dus door de politie wordt onderzocht, maar over dat gedeelte van de beschuldigingen alsnog verrassend ferm concludeert dat het allemaal niet best was (na de breek). Kortom: CHAOS. BoJo zelf, die vooral bang moet zijn voor de oppositie binnen zijn eigen partij (die weer bang is voor de peilingen), gaat iets zeggen in the House of Commons. Hadden we al gezegd dat de Britten de leukste democratie van de wereld hebben? En taart, dus. We zijn er LIVE bij.

JOHNSON: "Sorry, maar: yes we can be trusted"

OPPOSITIELEIDER STARMER: "He is a man without shame"

EX-PREMIER MAY DOET DUIT IN ZAKJE: "Snapte Johnson de regels niet, of koos hij ervoor ze te overtreden?"

