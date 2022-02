: Voor ons is vooral cbdc van belang. Central Bank Digital Currency. Deze plannen zijn behoorlijk vergevorderd en gaan onze (financiele) vrijheid ernstig aantasten. Dat velen er nog niet van gehoord hebben geeft aan dat de journalistiek ernstig tekortschiet. Toch zijn er genoeg die het er al over hebben en ervoor waarschuwen. Zoek ook even op de term 'turnkey totaliarism'. Om ons heen worden wetten en papierwerk voorbereid en technologische stappen gezet, terwijl wij nu nog even in iets dat nog een beetje lijkt op een vrij land. Vrijheid is, kortgezegd, niet vanzelfsprekend. Dat wisten we al, maar momenteel is het weer even erg van toepassing.