Nou, die noodwet uit 1988 die vorige maand voor het allereerst in de Canadese geschiedenis werd ingezet, blijft dus nog even. Officiële reden: ja het is dan wel over maar je weet nooit of het al over is. "“But even though the blockades are lifted across border openings right now, even though things seem to be resolving very well in Ottawa, this state of emergency is not over. There continues to be real concerns about the coming days,”" aldus Trudeau. Wel garandeert hij dat "his government does not want to keep it in place “a single day longer than necessary.”" Nou, dat hebben we dan maar te geloven hè! Maar tot die noodwet weer ingetrokken wordt blijft het bevriezen van bankrekeningen, het blokkeren van crypto omzetten naar fiat en het arresteren van demonstranten en protestleiders dus gewoon ongezien en zonder rechterlijk bevel mogelijk. De borgtocht van protestleider Tamara Lich is trouwens afgewezen.

