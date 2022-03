Zo. En dan nu met een bord snert ZONDER ROGGEBROOD op schoot kijken naar een ouderwetse ontknoping van een ouderwets WK Allround Schaatsen. Waren de tribunes bij de Olympische Spelen in Peking vooral gevuld met de geest van de Oeigoerse genocide, in Hamar (Noorwegen, weinig mensenrechtsenschending op een pilsje kunnen kopen voor onder een tientje na, red.) zitten er gewoon schaatsfans op de tribune. Schaatsfans met gekke hoedjes op, schaatsfans met gekke pakjes aan, en schaatsfans die ouderwetsch de rondjes meeschrijven tijdens twee spannende toernooien. Bij de vrouwen strijd Japan met Takagi (de goede) & Takagi (de niet zo goede) tegen Nederland met Schouten & De Jonge (de goede, maar in vergelijking met Schouten toch niet zo goede), bij de mannen is het Onze Patrick Roest tegen Toch Ook Een Beetje Onze Nils van der Poel. Het kan nog alle kanten op (linksom), en dat is in het verleden wel eens anders geweest. De dames zijn inmiddels aan de SLEUTELAFSTAND begonnen, om iets voor drieën volgt de 1500m voor de heren, de 5km (v) is om kwart voor vier. En we eindigen met The Chase van Nils van der Poel op Patrick Roest, zo tegen vijven. Je zou zomaar opeens Mart Smeets in zijn Mart Smeets Trui verwachten LIVE BIJ DE NPO1.

UPDATE: SCHOUTEN PAKT GOUD

UPDATE: Roest stort in op de 10km. Van der Poel wereldkampioen