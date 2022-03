Misschien de echte problemen eens benoemen in plaats van zeggen dat wij als Nederland moeten investeren in jongeren.

A. Legaliseer alle drugs en hef accijns. Gewoon zelf importeren uit Colombia en verkopen in apotheken of coffeeshops of wat dan ook. Die war on drugs ga je nooit winnen. De ergste drugs is toch Alcohol. Dat weet iedereen die wel eens coke of een pilletje heeft genomen. Daar heb ik nog nooit van hoeven kotsen of ben ik door van de fiets gevallen. Zet je meteen 99% van alle criminelen buitenspel.

B.Die hele berbercultuur met het gedogen en wegkijken bij crimineel gedrag aanpakken! Dat is het enige wat helpt. Iedere keer zie je bij Mocro-mafia dat overeenkomsten alleen maar op toeval berusten. Ga toch weg man. Het had net zo goed een reality show kunnen zijn. Gewoon structureel WEL etnisch profileren, mensen zomaar staande houden, auto's doorzoeken en mocht er ook maar iets aangetroffen worden als veel cash of coke, telefoon doorlichten en huis doorzoeken. En afpakken. Alles. Meteen ook onderzoek of er geen tweede of zesde huis in berberland naar achtergrond is en anders met terugwerkende kracht belasting heffen/ uitkering terugvorderen. Bij dubbele nationaliteit gewoon nationaliteit afpakken en op het vliegtuig. Niet meewerken: Ga maar naar Westerbork. Je komt er pas af als je op het vliegtuig stapt. Moet je eens kijken hoe snel het opschiet en hoe hard je ineens ontmoedigd als staat.