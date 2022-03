Dirigent ontslagen. F1-coureur stoeltje kwijt. G-sporters niet meer welkom. De fine fleur van Moskou van OnlyFans gejorist. Hermitage toedeledovski. Hele land van het gaz af. FC Belarus en SV Mockba nergens meer welkom. Blauwe Russen (plaatjes) VERBOTEN. Pensioenfondsen die de kelders in rennen. Arme oligarchendochters die 20 uur in het vliegtuig moeten zitten voor een selfie aan het strand van Cancun. RT & Sputnik deaud. MAAR HOE ZIT HET MET DE RUSSISCH EI SALADE VAN DE APPIE? Mag dat nog wel? Moeten de musea hun Russen aan de straat zetten? Wat doen we met de Russische Bibliotheek van Geert van Oorschot? Moeten we Anna Paulowna veranderen naar Jettenopol of Kaag-Dorp? (Het heet trouwens al Anna Poolona hier in de plaatselijke volksmond.) Mogen we Ellen Tendamskova & Soviet Sex nog draaien? Mogen we het nog op z'n Russisch doen? Kolere mensen. Doe zelfs eens normaal man.

Ellen. Niet bellen

Favo band van Wierd Duk 💪

Patatje Verhofstadt? Friet66? Brusselse Spruitjes? GA EENS DEAUD