We moeten het hebben over andere dieren dan de Russen: goudjakhalzen. De goudjakhals is een heerlijk beest met een lekker vachtje. Hele dag een beetje vrijen en voortplanten enzo, want dat doen die dieren. En muizen vreten natuurlijk, dat doet de goudjakhals ook. Welnu, voor de zevende keer in de historie van Nederland is er een goudjakhals gesignaleerd. Friesland is de gelukkige. De goudjakhals is een soort verwijfde wolf, ongevaarlijk voor baby's, maar wel gevaarlijk voor konijnen, ratten, muizen en ganzen. Ook zijn er goudjakhalzen die fruit en bessen vreten, zij stemmen GroenLinks. Allemaal gefeliciteerd met de inval van de goudjakhals, nu maar wachten op de dag dat iedereen en z'n moeder begint te janken over de aanwezigheid van dat beest.