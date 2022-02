Citaat van Geert Dales:

“ Keer op keer laten de Oranjes zien dat ze daar ofwel niets van begrepen hebben, of er lak aan hebben. In plaats van op de lange latten, hadden koning en koningin in Ter Apel moeten staan om daar de eerste Oekraïense vluchtelingen een hart onder de riem te steken en namens ons te laten merken wat Nederland denkt van het Russische optreden in hun land. In plaats van zelfgenoegzaam keuvelen dat het zo fijn is het hele gezin weer bij elkaar te hebben rond de Wiener Schnitzel, hadden ze moeten bellen met president Zelensky om respect te betuigen voor diens onvoorstelbaar moedige leiderschap. In plaats van zich af te zonderen in een luxe logement en het journaille dringend te verzoeken weg te blijven teneinde ‘de privacy niet te schenden’, hadden ze volop in het licht moeten staan door op de Dam in Amsterdam acte de présence te geven toen daar 15.000 landgenoten en in Nederland verblijvende Oekraïeners demonstreerden tegen de barbaarse Poetin.”

Vergelijk dit met de Koninklijke ontvangst van de Hongaarse vluchtelingen in 1956:

“ De Hongaarse vluchtelingen hebben zich van begin af aan ook mogen verheugen in een buitengewone interesse van de koninklijke familie. Met name koningin Juliana en prinses Wilhelmina toonden zich zeer begaan met de opvang en het lot van Hongaarse nieuwkomers in ons land. Dat uitte zich onder meer in regelmatige financiële giften, het ter beschikking stellen van paleizen voor tijdelijk onderdak en bovenal in het afleggen van persoonlijke bezoeken aan de Hongaarse vluchtelingen.

Tijdens de aankomst van de eerste groep vluchtelingen op donderdag 15 november 1956 hield Juliana een radiotoespraak waarin zij hen in het Hongaars welkom heette. Een dag na het tweede transport, op maandag 19 november, bracht koningin Juliana een bezoek aan de Jaarbeurshallen.”

www.historischnieuwsblad.nl/hongaarse...