Geeft niks. Straks is EUropa nog groter en mooier. Kiev wordt een leuke luxe winkelstad met Disneykerst en andere niet-kwestende feesten voor iedereen. Wel even die wijken vol belwinkeltjes negeren, maar dat doen we hier toch al. Als de Russische bevolking straks weer tien kilometer in de rij staat voor bananen, kan Oekraïne blij zijn dat ze daar niet meer bij hoeven horen. Rusland heeft z'n kans gehad in de jaren negentig om de economische bomen tot de wolken te laten komen the Silicon Valley way zoals China, maar ze waren er te eigenwijs. Daarom lekker puh even wat minder superjachten voor de Russische oligarchen, alsof er in Rusland verder geen mensen wonen zoals jij en ik. Nee, dan China, die begrepen het beter en daarom hebben ze nu net zo'n mooie bubbeleconomie als wij. Beter dan povere zelfvoorzienendheid zoals Rusland nu. Dat door de Russische val de Europese burger in een armoedeval komt wordt pas een probleem als China daardoor z'n troep hier niet meer kwijt kan. Dan plopt die bubbel want het MO blijft een puinbak, wordt geen afzetmarkt en Afrika is te overbevolkt en roerig om in bedwang te houden. Afrika kan wel eens China's "Midden-Oosten" worden. En de VS? Die zit lekker een oceaantje verderop.