Omdat het ook op deze dag af, bijna althans, een half jaar geleden is dat ik mijn geliefde verloor. Hij was beslist een wandelende muziekencyclopedie, in het bijzonder van de The Beatles.

Geen wonder ook dat zijn dochters en ik dit nummer van Paul Mc Cartney lieten klinken bij zijn afscheid. www.youtube.com/watch?v=cjEeg5V69K8

Die tekst is enorm breed te interpreteren, ... zoals dat het voor de "eerste blik" op zijn 2e geborene over haar ging. En zo was dat ook!

En het ging over soldaten, onder Calico Skies.

"Long live all of us crazy soldiers

Who were born under calico skies

May we never be called to handle

All the weapons of war we despise"

En zo is het!

Iedereen veracht wapens!

Put in love. Put in peace.

Put Poetin Down.