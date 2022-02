In deze tijden van internationale onrust kijken we vooral naar de bakermat van de geopolitieke verhoudingen: het Eurovisie Songfestival. De plek waar naties middels een overzichtelijk puntensysteem hun waardering voor elkaar uitspreken en de internationale verhoudingen in de spotlight staan. Niet gek dus dat het AD direct na de Russische inval in Oekraïne met organisator European Broadcasting Union (EBU) belt om te vragen of Rusland nog welkom is bij de komende editie in Turijn. Het goede nieuws schalde gelukkig uit de hoorn: de Russische inzending blijft welkom. "Het Eurovisie Songfestival is een niet-politiek cultureel evenement dat landen verenigt en diversiteit viert door middel van muziek." Dus kunnen we in mei in de puntentelling gewoon zien hoe de verhoudingen in de regio liggen. Andere organisaties waarbij Rusland een belangrijk lid of sponsor is, zullen zich de komende periode vooral erg stil houden. De UEFA ontdekte vanmorgen al dat onderstaande tweet niet heel handig was en sprintte naar de deleteknop. Het door Rusland gesponsorde F1-team Haas werkt vandaag een nieuwe testdag af, maar kan beter niet naar de reacties op social media kijken en datzelfde geldt voor de FIFA. De toetsenbordstrijders willen het bloed zien van iedereen die ook maar iets met Rusland te maken heeft, maar gelukkig is het neutrale Songfestival niet met een paar tweetjes op de knieën te krijgen. Zijn de punten al binnen?

INSTANT UPDATE - UEFA zwicht en haalt finale Champions League weg uit St. Petersburg

