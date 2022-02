Volgende keer eens van binnen bekijken als ik weer eens in mijn huissie in NL ben.. zit in een dorp verderop.. en dat komt van het jaar ook te koop.. iets minder stookkosten..

Verder het is prima wonen daar.. geen last van klaplopers, vliegende machetes, enz.. wel grote dodge,s , megagrote landbouwmachine,s john deere,s, maar dat heeft ook zijn voordelen..