Het is helemaal niks en toch ook weer heel veel. Na middernacht is het 22 februari 2022 en om 02u20 is het dan 022022022022. Dat is nog nooit gebeurd en het komt ook nooit meer terug. Je zal hierna moeten wachten op 033033033033 en dat valt op 03u30 op 33 maart 3033 en nog voordat je deze zin hebt uitgelezen, daalt als het goed is je besef in dat die datum helemaal niet kan. En al kon het wel, dan ga je zo lang niet overleven om het mee te maken. Daarom kunnen we vannacht om 02u20 maar beter gewoon even genieten van het verder betekenisloze maar toch alleszeggende 022022022022. Want het duurt maar 1 minuut en daarna is alles weer zoals het daarvoor was en daarna zal zijn, maar toch is er een website voor. Mis het niet of slaap er gewoon doorheen maar besef dat het na vannacht nooit meer wederkeert. De klok tikt. De kroeg is open. De keus is aan u: bier, wijn, fris of een zandloper?