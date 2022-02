Het zit erop.

Gouden Schouten. Vliegende Van der Poel. Wereldse Wüst. De wraak van Nuis. Gouden Schouten (II). De finish van Itzhak. De tranen van Suzanne. De schandalige 500 meter. De HARDER KOM OP RIJDEN RIJDEN-kreten van Coopmans. De fabelachtige relay. De pleurisslechte ploegenachtervolging. De vloek van Jutta. De wissel van Kai. De start van Hein. De paradox van Krol.

Maar nu eerst: de allerlaatste dag. De massastart. Natuurlijk niet met een topper als Nederlands kampioen Massastart Bart Hoolwerf - de paarse broeken van de KNSB doen namelijk ook maar wat - maar door die rare matrix zitten we opgescheept met de volslagen kansloze Sven Kramer van 62 jaar oud. De laatste keer dat Kramer een massastart won, was: NOOIT. Als we die medailles als Nederland helemaal niet willen, dan kunnen we ze net zo goed meteen aan die Belg geven. Wel kansrijk: Jorrit Bergsma, maar dat leek in de halve finale ook nergens op. En bij de vrouwen kansrijk: Irene Schouten en Marijke Groenewoud. Hup!

Update Mannen: Goud voor Belg Swings, Bergsma 9de, Kramer 16de

Update Vrouwen: Goud voor Schouten, Groenewoud weer gevallen