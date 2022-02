Jazz om vrolijk van te worden. Ik krijg althans bij het luisteren naar deze ‘Happy Little Sunbeam’ van Chet Baker altijd op slag een goed humeur.

Prachtige trompettist, Chet Baker, en ook geliefd als ‘crooner’. De anekdote gaat dat toen altsaxofonist (en jazzlegende) Charlie Parker van een tournee aan de West Coast – waar hij Baker gehoord had - teruggekeerd was in New York, hij tegen een paar trompettisten daar gezegd heeft: “’There’s a little white cat out west and he’s going to eat you all.’’ Parker heeft Chet Baker ook niet lang daarna opgenomen in zijn combo.

Chet Baker’s leven is helaas wel getekend door zijn drugsverslaving – en hij was, wederom helaas, niet de enige jazzmuzikant wat dat betreft. Hij woonde aan het eind van zijn leven in Amsterdam, toch wel een beetje ‘down and out’, waar hij in 1988, ook alweer zwaar onder invloed, uit het raam van zijn hotel is gevallen; hij heeft de val niet overleefd.

Maar van al die ellende – van alle ellende überhaupt - is in dit nummer helemaal niets te merken. Enjoy!

www.youtube.com/watch?v=4Xa0X0Y27Og