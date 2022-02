Tja, dat is hoe De Macht bezweringen uitspreekt, vooral over het eigen falen:

"In de loop van 2022 willen we een nationaal moment hebben georganiseerd..."

Het klinkt bijna als een klap in het gezicht, nee het klinkt écht als een klap in het gezicht.

Er zijn heel wat nationale momenten geweest de laatste twee jaar waar nog lang niet het laatste woord over gesproken is, laat staan dat de onderste steen bovengekomen is.

Het klinkt als:

"In de loop van 2022 willen we alles weggelakt hebben wat ons mogelijkerwijs zou kunnen compromitteren."

Of als:

"In de loop van 2022 willen we alles wat krom was recht geluld hebben."

Of als:

"In de loop van 2022 willen we een sfeer scheppen waarin niemand meer de moed op durft te brengen om ons kritisch te bejegenen."

Of als:

"In de loop van 2022 willen we jullie, argeloze burgers, verder in slaap sussen."

Wat mij betreft is de overheid de laatste die de stap zou mogen zetten om nu een dergelijk ritueel te organiseren, de allerlaatste in een lange rij van partijen die er aanspraak op kunnen en mogen maken.