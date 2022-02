Here is the deal: Special aanklager Durham heeft een vernietigend rapport voor de Democraten uitgebracht over de naweeën van de Russian Hoax en de Trump Spygate. Blijkt allemaal zo te zijn. Nadat de valse info in het Clintons dossier in zijn geheel als nep is ontmaskerd rapporteert hij nu over hoe de Trump verkiezingscampagne gehackt is en dat men zelfs het Trump wittehuis hackte opzoek naar info. Dit liep via een bedrijf wat deze beveiligde lijnen faciliteren en die dit in opdracht of in samenwerking met de Clinton Campagne en de Democraten deden. Het wijst er op dat geheime diensten hier van af wisten. Een schandaal groter dan watergate gloort aan de horizon. En nog belangrijker: de huidige VS-minister van BZ wordt daarin als (kwalijke) partij genoemd! ja als spin in het web. Die gast die in de persconferentie woensdag aanwees als dag dat de oorlog gaat beginnen. Zonder verder bewijsmateriaal uiteraard. De implicaties van het rapport zijn echt zeer ernstig en het is een zeer diepgravend onderzoek geweest. Benieuwd naar de volgende stappen want dit gaat niet zo makkelijk onder het tapijt geveegd worden.