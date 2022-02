"My fellow Jamaicans". Nu hebben we dat wandelende kadaver eigenlijk als sinds z'n inauguratie niet meer live gezien, dus het geeft toch hoop de lijder van de vrije wereld weer eens ferm van leer te horen trekken. En de grapdichtheid van bovenstaande speech is dusdanig hoog, dat we het transcript gewoon na de breek even uittypen.

"Our nation is in crisis. The Decepticon variant Hobo-19 is still killing fat people. Inflation is destroying our [.?.] and now Ukraine is being sexually... sexually raped. That's why I've asked Congress to do a full scale attack on Joe Rogan. Oh not Joe Rogan, the Russian guy, the guy with the shirt, Punitang man, bad dude. We gotta come together man, get this guy. He's got cranes, he's got all the cranes. (...)."