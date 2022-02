Laat maar hoor, tegenstanders. Wij hebben al goud. De GOUDEN MEDAILLE VAN HET LEVEN. En een papieren zak om in te ademen. U kijkt naar Samantha naast u op de bank, met haar hand in de zak Cheetos, en u weet het wel. Eigenlijk zou het gewoon verboden moeten worden. En als ze zou doen aan dammen, dan zouden we ook kijken. En als ze zou doen aan curling, dan zouden we ook kijken. We gaan gewoon kijken, wat kan ons het schelen. Maar nu eerst de finale van het rollerderby op ijs: de fenomenale Schulting, Velzeboer, Poutsma, Van Kerkhof op de 3.000 meter Totale Hysterie. U snapt er niks van, het is niet te volgen, wie valt is af en wie als eerste over de finish komt wint. Nederland tegen China, Canada en Korea. Daarna, om 14.55 uur, de 500 meter schaatsen voor winnaressen. Rit 7 Jutta Leerdam, rit 8 Michelle de Jong, rit 9 Femke Kok. Wat kan ze goed schaatsen hè.

PS. Zelf ook schaatsen? Nils van der Poel heeft zijn schema online gezet.

UPDATE: GOUD GOUD GOUD voor de shorttrackvrouwen! Wat een machtsvertoon! Superieur.

SCHAATSEN

UPDATE: 37.34 voor Leerdam - momenteel 3de

UPDATE: 37.97 voor De Jong - nope

UPDATE: 37.39 voor Kok - meh

UPDATE: Geen medailles voor oranje