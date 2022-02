Op het NOS-journaal werd Oekraïne gepresenteerd als een land waar normale burgers klaar stonden om huis en haard te verdedigen tegen het rode leger. De beoogde slachtoffers van deze aanstaande oorlog moesten een gezicht. De propaganda rond wij/zij denken samen met een goed/fout gedachte lijkt weer eens op het niveau van Colin Powell in de VN-veiligheidsraad.

Oekraïne vormt helemaal geen vredige eenheid en geen homogene massa. Kijk je naar de presidentsverkiezingen uit 2010, zie je Russisch gezinde kandidaten het opnemen tegen Europees gezinde kandidaten. Je ziet het land splijten, de ene helft kijkt naar Brussel, de andere helft naar Moskou. Een ideaal slagveld om Vietnam, Korea of een andere proxy-oorlog te herhalen.

Presidenten van Oekraïne variëren van een cabaretier die na een goede reeks sketches gekozen werd, tot volledig corrupte oligarchen die hun politieke positie misbruiken om voor hun fabrieken toegang tot de Europese markt te sjacheren zonder aan Europese regels te voldoen. Dat gebeurt via associatieverdragen, die een pijplijn vormen om tientallen miljarden in een zwart gat te krijgen.

De Russische troepen werden op een kaartje van de NOS getekend op de Russische grens met Oekraïne. Dit is incompleet, Belarus, beter bekend als Wit-Rusland onder dictator Lukashenko zit ook afgeladen met Russische troepen. Zelfs tot de grens met NAVO en EU-lid Polen. Een eventuele invasie komt niet alleen uit het oosten en zuiden, maar ook over de volle breedte uit het noorden.

Belarus is bezig met campagnes om massaal asielzoekers de EU in de duwen, als vergelding op Brussels beleid. Migranten worden als fazanten met grof geweld richting de Poolse grens gedreven. Ontheemde mensen worden hier als diplomatieke sanctie ingezet. Op dezelfde grens gaat een hekje van een half miljard geen tanks tegenhouden. De EU is een onbegrensde droom.

Na de val van de Berlijnse muur werden afspraken gemaakt over troepen in Oost-Duitsland. Daar werden geen beloftes gedaan over het inlijven van complete landen zoals de Baltische staten op Polen. Toch trok de Verenigde Staten de Cubacrisis heel slecht, geen Russen nabij het Amerikaanse strand. Vice versa is ook een probleem. Zelfs China wil geen verdere uitbreiding van de NAVO.

Het eerste stukje Oekraïne dat Poetin cadeau kreeg was de Donbass, een rijk en industrieel hoekje helemaal in Zuidoost Oekraïne. Deze regio recht ten zuiden van Moskou was afhankelijk van Russische handel. Moskou ligt voor hun drie keer zo dichtbij als Brussel. Dat de Europese expansie op problemen zou stuiten was zeker, we gaan net zoals Napoleon oostwaarts tot we vastlopen.

MH17 was het zoveelste vliegtuig dat op grotere hoogte uit de lucht werd geschoten. 17 juli 2014 was een dag waarop een vergeten oorlog een internationaal gezicht kreeg. Alle eerdere burgerslachtoffers haalden het nieuws niet. Vier voortvluchtigen krijgen misschien levenslang, maar de machtsblokken die deze oorlog begonnen en nog steeds voeren gaan volledig vrijuit.

Poetin heeft zijn plezierjachtje halverwege een renovatie uit Duitsland gehaald, en veilig gestald in de Russische enclave Kaliningrad. Mocht het tot een oorlog komen, dan hoop ik dat de eerste bom valt op dit stukje persoonlijke verrijking en de tweede op dit nieuwe buitenpaleis. Laten net zoals in Frank Herberts Dune de rekeningen van oorlogen eens bij staatshoofden leggen. Dat geeft vrede en rust.

Het volgende stukje Oekraïne dat Poetin inlijfde was de Krim. Toen Poetin Oekraïne een ruk naar Europa zag maken, kon hij zijn strategische marinebasis op de Krim niet laten gaan. Dan mist de Russische marine haar connectie met de Zwarte en Middellandse zee. Dat is vanuit Moskou geen optie. Wij zijn daardoor helaas het seksueel losbandige dancefeestje Kazantip kwijtgeraakt.

Dit schiereiland was door Chroesjtsjov in 1954 cadeau gegeven van Rusland naar Oekraïne. Destijds een inhoudsloze broekzak vestzak binnen de Sovjet-Unie. Bij een referendum op de Krim onder begeleiding van 21 duizend Russische militairen stemde 96,7% voor aansluiting bij Rusland, dit werd door hun parlement en de Doema bekrachtigd. De Krim heeft inmiddels een strategische brug.

De westerse reactie om te dreigen met economische sancties is totaal achterhaald. Poetin sorteerde voor op deze dreiging, heeft voorraden buitenlandse valuta en heeft de interne economie geschikt gemaakt om langdurig in isolatie door te draaien. Rusland heeft ongeveer een biljoen dollar verborgen in westerse economieën om cruciale handel voort te zetten.

Duitsland wil garanties dat Rusland zelfs tijdens oorlog gas blijft leveren. Dan begrijp je het concept oorlog nog niet. Gesloten Groningse gasputten, gesloten Duitse kernreactoren, gesloten kolencentrales samen met ontbrekende opslag en productie van duurzame energie geeft grote continue Europese energietekorten. Wat zich weer vertaalt in hoge prijzen en hoge inflatie.

Wat er ook op papier staat, Poetin heeft de hand op de gaskraan, het stroomt zelfs terug. Wij krijgen het mes op de keel. Onze diplomaten zijn symbolisch aan het dreigen terwijl Europa compleet chantabel is. Voordat we kunnen fantaseren over sancties hebben we eerst miljoenen soldaten nodig (Russische of Chinese aantallen) en een samenleving zonder “Made in China” of Russisch aardgas.

Kan iemand mij uitleggen waarom nog een annexatie niet zou lukken?