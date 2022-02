Op uw vrije zaterdag, als u EINDELIJK tijd hebt een keer dat zogeheten 'schaatsen' te kijken, zijn we zwaar kansloos. De 500 meter voor sprintbommen. Stijlloze voorspelling. Winnaar: Gao. Winnende tijd: 34.30 en de Nederlanders komen ergens op plek 6, 10 en 14. Wat maakt het ook uit. Er is namelijk maar één sprintende schaatser die wij erkennen en dat is de Keizer van de Sprint, Hiroyasu Shimizu, de grootmeester, de man van de goddelijke opening (dit kunt u niet over vrouwen zeggen). Hij kon nooit wereldkampioen sprint worden, omdat de 1.000 meter... te ver was. Altijd als Shimizu opende onder de 9.6 werd er ergens in Roemenië een puppy geboren - u weet vast wel welke problemen dat heeft opgeleverd in dat land. Voor Shimizu zette men de televisie aan: voor zijn souplesse en zijn techniek, maar toch ook vanwege de spanning het misschien te missen. Want een flits, dat was het, en daarna was het weer voorbij, en dan was de hele wereld gelukkig of verdrietig. Tegenwoordig is Shimizu 47 jaar oud en zal hij de 500 meter ergens in de regio Hirosaki op televisie kijken, mits hij niet op zijn geboorte-eiland Hokkaido verblijft om te treuren om de scheiding met het model Reiko Takakagi, met wie hij vanaf 2010 slechts anderhalf jaar getrouwd was. Takakagi kon de ongelooflijke snelheid van de Keizer natuurlijk niet aan: 34 seconden, soms 35 seconden, en dan was hij lekker klaar. Veel geluk bracht de scheiding haar overigens niet, want daarna trouwde ze met muziekproducer Masanori Morita; ze kregen weliswaar een kind, maar hij bleek een ordinaire goudsmokkelaar. Ook die relatie strandde en Takakagi is nu gewoon even alleen. En ach, waarom zou Shimizu ook treuren om die vrouw: hij ging terug naar de universiteit, hield zich bezig met politiek (hij was kandidaat voor de Nieuwe Daichi Partij, net als skispringer Masahiro Akimoto trouwens), richtte een of ander bedrijf op, ging les geven, was te zien in televisieprogramma's en -series, schreef wat vage zelfhulpboeken én stapte in de auto- en rallysport. Hij doet gewoon waar hij zin in heeft! Enfin, rit 3 Krol, rit 8 Scheperkamp, rit 9 Verbij.

UPDATE: Ja hoor. Shimizu bij de NPO

UPDATE: Er is een ijsmachine kapot. Vertraging

UPDATE: 35.06 voor Thomas Krol. "Goed", volgens de commentatoren. Slecht volgens GeenStijl

UPDATE: 34.32 VOOR GAO. GeenStijl zat er weer helemaal dichtbij met een voorspelling van 34.30

UPDATE: 34.73 Scheperkamp

UPDATE: Kai Verbij faalt als een haas. Nederland is uitgespeeld

UPDATE: Gao wint, maar die twee Japanners in de laatste ritten zijn zwaar genaaid. Valse starts, maar dat waren NOOIT valse starts. De vlaggendrager van China mag natuurlijk niet verliezen, dus is de boel maar gewoon omgekocht

UPDATE: Nederland Schaatsland zakt volledig door het ijs. 12de, 14de, 18de

Shimizu rijdt 35.79 op een buitenbaan

Shimizu opent onder 9.5 (en laat die andere winnen)

Shimizu wint Olympisch goud in 1998