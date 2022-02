Wacht even wat wat wat wat. Het onderzoek door de toezichthouder naar fraude bij de advocatentak van de grote boeven bij Pels Rijcken werd geleid door "lokale deken Arjen van Rijn, die van 1995 tot eind 2011 bij Pels Rijcken werkte". En nu blijkt dat onderzoek, dat geen signalen van fraude opleverde, dus helemaal niet zo goed uitgevoerd. "Een van de twee pijlers waarop dekentoezicht zich dient te richten is bij het onderzoek naar Pels Rijcken namelijk volledig buiten beschouwing gelaten." Wat een verrassing zeg. Alsof je Ali B. onderzoek laat doen naar grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Alsof je Goebbels vraagt wat er nou precies mis ging bij de nazi's. Alsof je kapitein Schettino vraagt voor een beoordeling van het zinken van de Costa Concordia. Alsof je Ridouan Taghi belt voor een memo over de Mocro Maffia. Alsof je een fucking ex-partner van miljoenenfraudeur Frank Oranje vraagt onderzoek te doen naar het kantoor van miljoenenfraudeur Frank Oranje OH NEE WACHT DAT IS PRECIES WAT ER GEBEURD IS. Die hele stinkende advocatenkliek moet eens even heel flink worden uitgemest, te beginnen bij het kantoor dat om de een of ander bizarre reden nog altijd miljoenen van de Nederlandse Staat krijgt om Landsadvocaatje te spelen.

Wakker worden, minister Yesilgöz.

