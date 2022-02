Ondertussen in 020,

Met mogelijke versoepelingen op komst mag Josha de Rooij haar feestcafé Los bij Jos niet opengooien. De gemeente heeft haar exploitatievergunning namelijk ingetrokken. Controleurs van de gemeente constateerden in december dat er geen sprake was van 'zichtbare exploitatie' en dus was de conclusie: dit café bestaat niet meer. En nieuw gemeentebeleid maakt het mogelijk om zaken als die van Josha om die reden per direct te sluiten.

Twee keer brachten controleurs een bezoek aan Los bij Jos. De eerste keer begin december, de tweede keer op 24 december, de dag dat het voorbereidingsbesluit in werking trad. En het hele land in lockdown zat. Volgens de controleurs was er geen horeca inventaris aanwezig en dus zou er geen sprake zijn van een bestaande onderneming.

Volgens Josha was de zaak gewoon dicht. "Ja, het licht was uit en het was donker binnen. We zijn nog steeds een bestaande onderneming, alleen zijn we dicht. Vanwege de coronamaatregelen van de overheid. En er is op geen enkele manier contact met ons gezocht.