Nou meiden, daar gaan we weer, op medaillejacht. Allereerst de 1.500 meter voor mevrouwen met in rit 9 Marijke Groenewoud, in rit 11 Antoinette de Jong en in rit 12 de schaatsende legende Ireen Wüst. Stijlloze voorspelling: GOUD voor die Japanse dame en BRONS voor Antoinette de Jong. De 1.500 meter - toch het koningsnummer - is de moeilijkste afstand van allemaal. En dus heeft Omroep Brabant aan datawetenschapper ingeschakeld om voor Ireen de ideale rit te analyseren. De conclusie: "Ireen moet gewoon doen wat ze altijd doet." Bedankt datawetenschapper! Daarna, vanaf 12.30 uur, schaatsen op de kortebaankamikaze met Sjinkie 'thinner' Knecht bij de heren en ONZE Suzanne Schulting (foto boven) bij de prinsessen. HUP HOLLAND HUP laat de leeuw niet in zijn hempie staan! LIVE.

UPDATE 10.20 uur - Belangrijke ritten 1.500 meter beginnen NU

UPDATE - Groenewoud 1.54.97, De Jong 1.54.82 - momenteel 2 en 1

UPDATE - WÜST 1.53.28 WUUUT - sowieso medaille

UPDATE - GOUD GOUD GOUD (en BRONS)

UPDATE - 🥇Wüst, 🥈Takagi, 🥉De Jong



Shorttrack

UPDATE - Schulting door, andere vrouwen eruit

UPDATE - De Laat door, Schicht van Bantega Sjinkie Knegt eruit

UPDATE - Schulting naar de finale! Tegen aartsrivale Fontana