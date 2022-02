Super handig. Terwijl ze in de landen waar de overheid zo veel mogelijk heeft gedaan om het virus te bestrijden (in plaats van de hele tijd onder het mom van 'eigen verantwoordelijkheid' studenten, migrantengroepen, nachtclubbezoekers, vaccinatieweigeraars en alle andere burgers de schuld geven) vrolijk de maatregelen opheffen, is de corona-aanpak in Nederland nog steeds een tyfuszooi. Nu is coronatest.nl kapotstuk, waardoor het onmogelijk is om in te loggen of een test te plannen. Wel kun je iedere keer opnieuw VIJFTIEN VERPLICHTE VRAGEN INVULLEN om er dan IEDERE KEER OPNIEUW achter te komen dat DE STORING NOG NIET IS VERHOLPEN. De storing kon niet op een slechter moment komen, want juist nu zijn we bijna op het punt waarop de mokerhoge besmettingscijfers weer beginnen te dalen en alle worst case scenario's de prullenbak in kunnen. Wij zijn trouwens benieuwd of de RIVM-modellen ook rekening houden met deze totaalfaal. Tip voor Ernst Kuipers en alle vrijheidsperkingsverslaafden in het kabinet: TESTEN EN ZICHT HOUDEN OP HET VIRUS HEBBEN PAS EEN DEMPEND EFFECT. REGEL DAT. Joe.

UPDATE: Handig. Bellen kan ook niet.

UPDATE 9u05: Storing opgelost.

