En dan nu: regionieuws. Ja jullie hebben bruggen en tunnels in Nederland, maar hier in de NoordNoordHollandse negorij moeten we het doen met vlotbruggen, dat zijn bruggen die zich identificeren als vlot, of vlotten die zich identificeren als brug - daar willen we vanaf zijn. Enfin, die schitterende vlotbruggen (over cq op het NoordHollands Kanaal) zijn essentieel om van Oost naar West Noord-Holland te komen, en vice versa. Heel vaak zijn die vlotbruggen (belangrijke Nederlandse uitvinding, wiki) KAPOTSTUK & wel hierom:

BURGERVLOTBRUG – Een kraanwagen van 48 ton heeft geprobeerd over de vlotbrug in Burgerbrug te rijden. Het maximale gewicht dat de vlotbrug kan dragen, is 12 ton.

Foto van de kraanwagen alsook heerlijke comments van piswoeste Noordkoppers bij het gezaghebbende Noordkop-Centraal.