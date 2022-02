"Zo is het percentage huishoudens met een laag inkomen in Nederland gemiddeld 7,7 procent. ,,Als we kijken naar Utrecht is dat 9,6 procent, in de wijk Overvecht is het 20,2 procent, onder huishoudens met een Marokkaanse achtergrond in Overvecht 30,7 procent en onder Syriërs in die wijk zelfs 63,4 procent.”

In een grafiek in het AD is te zien dat Syriers het nog slechter doen dan Somaliërs en Eritreeërs. Nou, dan doe je het slecht, hoor.

Eerst - in 2015 - probeerde de asielindustrie ''ons'' te sussen met het gelogen 'narratief'(= lulverhaal) dat die Syrische vluchtelingen allemaal 'hoogopgeleid' waren. Toen ''wij'' er langzaam maar zeker achter kwamen dat eea met een korreltje zout genomen moest worden, veranderde de asielindustrie zijn narratief in: ja, ze zijn hoogopgeleid in vergelijking met bv Somaliërs. En nu blijkt dat nauwelijks verschillen van Somaliërs en Eritreeërs:

"De slechte financiële positie van de Syriërs komt doordat een flink deel van hen nog geen werk heeft gevonden, ook al zijn ze soms al meer dan vijf jaar in Nederland en ingeburgerd."

Wat iedereen al wist: zodra zij - en zij niet alleen - een verblijfsvergunning hebben gescoord en 'mogen' werken ("Maar het wrange is dat ze niet mogen werken zolang ze in de procedure zitten'', is altijd die potsierlijke klacht van de Gutmensch), verdwijnen ze allemaal linea recta in de bijstand, want ze kunnen niks, althans niet iets waar hier in een hightech kennis- en diensteneconomie vraag naar is.

,,Daarnaast hangt de lening die mensen bij DUO moeten afsluiten voor hun inburgering als een molensteen om hun nek: wie niet slaagt, moet dat geld uiteindelijk terug betalen.”

Ach, gossie, ook dat nog. Maar hoe groot is het percentage dan eigenlijk dat niet slaagt? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Een tijd geleden kon je ook lezen dat veel louche taalinstituutjes - veelal van allochtonen - zo'n inburgeraar een laptop cadeau geven en dat die vervolgens geen lessen hoeft bij te wonen, als hij/zij het geld van die lening - ca €10.000, meen ik - maar inlevert bij het taalinstituutje.

En hoeveel van die lieden hebben we hier inmiddels?

"Het aantal Syriërs in Nederland steeg de afgelopen tien jaar van 11.000 naar 113.000."

En ze blijven komen, hè. Wanneer stopt deze asielwaanzin nou eindelijk eens? Wanneer wordt er nou eens een gedegen, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar dat zg 'draagvlak', waarmee de asielindustrie en de boven-ons-gestelden voortdurend schermen, maar wat m.i. zo goed als non-existent is. Wanneer?