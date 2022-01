Weggepropt op de vrijdagmiddag, toen iedereen al aan het bier zat, dit prima interview met Maarten Keulemans (foto's wel stom) in het digitale bondsblaadje der deugende stukjestikkers. Journalist Keulemans is een dekselse persmuskiet schreven wij vrijdagochtend al, en dat hij later die dag tot Journalist van het Jaar werd verkozen is danook dikke prima. Maar deze anekdote van de Bontiusplaats wilden we u niet onthouden. P. Klok, regimepersbobo bij de Volkskrant heeft dus daadwerkelijk Keulemans een draai om de oren gegeven wegens tweetje met Hugo = Een Lul met Vingers (staat er nog steeds, hulde), in plaats van loonsverhoging, een 13de maand of overige bonussen. Want het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat Hugo een lul met vingers is. Sterker nog, er zijn heel veel foto's waarop overduidelijk te zien is dat Hugo een lul met vingers is. GeenStijl toonde in november vorig jaar ook al eens aan dat Hugo een lul met vingers is middels dit ONOMSTOTELIJKE FOTOTOPIC over Hugo en zijn vingers. Enfin, hoe ging het "zakelijk" verder tussen De Jonge en De Volkskrant? Nou zo: in december dit egostrelende profiel, en deze week dit interview over de huizenmarkt, zonder Maarten. Maar die komt wel weer als Hugo exponentieel gaat bouwen.

v.l.n.r. — vingers, lul

Nee Hugo. Zo moet het niet...